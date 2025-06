Condenado por homicídio, ‘Xitola’ morre ao trocar tiros com a polícia em Santarém

Marcos Alves da Silva, mais conhecido como ‘Xitola’, de 23 anos, morreu em uma intervenção policial na tarde desta terça-feira (3) no bairro Santarenzinho, em Santarém. Conforme as informações iniciais, o suspeito estaria envolvido em um assalto no bairro da Matinha e, durante a fuga, trocou tiros com a Polícia Militar. Um segundo suspeito conseguiu fugir. A Polícia Civil investiga o caso por meio da delegacia de Santarenzinho. "Um suspeito morreu em troca de tiros com a Polícia Militar", comunicou.

O caso foi registrado por volta de 16h. As informações preliminares apontam que ‘Xitola’ teria participado de um assalto. No entanto, durante a fuga, foi perseguido por uma viatura da PM e fez disparos contra a equipe policial. Os militares reagiram e o suspeito foi baleado. A guarnição fez o acionamento de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas quando os socorristas chegaram ao local, somente constataram o óbito do investigado. Buscas foram realizadas para tentar encontrar o segundo suspeito de envolvimento no assalto.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Marcos Alves da Silva já possuía passagem na Justiça e havia sido condenado, em abril de 2024, pelo assassinato do empresário Cláudio Cardoso da Silva, o “Kazuza”. O homicídio ocorreu no dia 6 de novembro de 2023, na casa de eventos ‘Panterão Show Clube’, durante uma tentativa de assalto à bilheteria do local. ‘Xitola’ foi preso em 13 de dezembro de 2023, ao tentar executar outra pessoa. Ao ser julgado pela morte de “Kazuza”, ele foi condenado a 22 anos e 6 meses de prisão. Conforme as informações policiais, o suspeito estava solto para se tratar de uma possível pneumonia.