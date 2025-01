Homem é preso após pegar nas partes íntimas de menino que voltava da escola, em Castanhal

Um homem foi preso pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (7/1), por suspeita de ter estuprado um menino no bairro do Imperador, em Castanhal, nordeste do Pará. Segundo a PM, a mãe da vítima relatou que o suspeito pegou nas partes íntimas do filho dela enquanto ele retornava sozinho da escola.

VEJA MAIS

Depois que a genitora avistou o homem na rua, ela gritou por ajuda. Foi nessa hora que moradores correram atrás do suspeito e o capturaram. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o suspeito com as mãos amarradas com arames. Em uma dessas gravações é possível ver os moradores agredindo o homem com chutes e socos.

Após a PM chegar no local, o homem foi levado até a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher/Criança e ao Adolescente (Deam/Deaca), em Castanhal. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.