Intervenção policial termina com suspeito de estupro morto após confronto em Mosqueiro

Uma operação policial no bairro Bonfim, na ilha de Mosqueiro, em Belém, resultou na morte de Edivaldo dos Santos Conceição, suspeito de violência sexual contra uma jovem de 18 anos. A ocorrência foi re​gistrada após uma sequência de diligências realizadas pela Polícia Militar na última terça-feira (10).

De acordo com o boletim policial, o crime sexual teria ocorrido na manhã do mesmo dia, em uma casa em reforma localizada no bairro São Francisco, onde o suspeito trabalhava como pedreiro. A vítima, segundo o levantamento inicial da polícia, foi abordada pelo suspeito enquanto retornava da escola. Sob ameaça, ela foi levada para dentro do imóvel, onde sofreu a violência sexual. Após o resgate, a vítima foi levada ao Hospital Geral de Mosqueiro e posteriormente à delegacia, onde a denúncia foi formalmente realizada.

As investigações iniciais apontaram que o agressor era pedreiro e trabalhava na residência onde o crime ocorreu. Uma fotografia do suspeito foi obtida de forma anônima e apresentada à vítima, que confirmou sua identidade. Com base nessas informações, os policiais iniciaram buscas no bairro Bonfim, onde localizaram o suspeito por volta das 15h40 na rua Marabá.

Segundo a Polícia Militar, Edivaldo estava armado com uma arma caseira calibre .32 e teria apontado o armamento na direção dos agentes. Para conter a ameaça, os policiais efetuaram um disparo, atingindo o suspeito. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Geral de Mosqueiro, mas não resistiu aos ferimentos e chegou ao local já sem vida.

Além da arma, foi apreendido um celular, que estava em posse do suspeito. O caso foi registrado na delegacia local e segue sob apuração para os trâmites legais.