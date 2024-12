Quatro pessoas são presas por tráfico de drogas e corrupção de menores em embarcação no Pará

Quatro pessoas foram presas, sendo três por tráfico de drogas e uma por corrupção de menores, na quarta-feira (11), na cidade de Óbidos, no oeste paraense. Durante as fiscalizações de rotina, as equipes policiais realizaram a abordagem ao ferryboat “Golfinho do Norte”, de origem da cidade de Manaus com destino a Santarém. Com o auxílio do cão farejador, foi identificado um veículo contendo um compartimento secreto, embaixo do para-choque, onde estavam escondidos 11 tabletes de drogas, do tipo crack, totalizando 11,706 kg.

Ainda na vistoria, em revistas nas bagagens do condutor e de mais duas acompanhantes, foram identificados registros de identidade falsos. O homem e as duas mulheres foram presos em flagrante e levados para a Delegacia de Polícia Civil de Óbidos, para os procedimentos cabíveis.

Exploração sexual

Na mesma embarcação, os agentes identificaram também uma menor de idade, que não portava os documentos legais e que seguia acompanhada de uma mulher. A menor foi encaminhada ao Conselho Tutelar de Óbidos, e relatou que estava seguindo para o município de Santarém, induzida pela acompanhante, para atividades de exploração sexual. A mulher foi encaminhada à unidade de Polícia Civil de Óbidos e presa pelo crime de corrupção de menores.

VEJA MAIS

A iniciativa fez parte das atividades integradas desenvolvidas pela Base Integrada Fluvial de Segurança Pública, Candiru, e coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), através do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (Gflu), juntamente com a Polícia Militar e Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Operação “Protetor das Fronteiras e Divisas”.

“Estamos conseguindo atuar com uma produtividade muito satisfatória na Base Candiru, em Óbidos. Nossas equipes, coordenadas pelo Grupamento Fluvial de Segurança, vem atuando de forma rotineira e contínua, nas ações de fiscalização fluvial, com objetivo de garantir maior segurança nas rotas fluviais da região, com o intuito de inibir as práticas criminosas na região de Óbidos e nos arredores, bem como, nas demais rotas fluviais do estado”, afirmou o diretor do Gflu, coronel José Vilhena.

“Em mais uma ação exitosa dos nosso​s agentes de segurança, conseguimos apreender mais um quantitativo de drogas que estavam sendo transportadas pela rota fluvial do estado, e ainda, mais uma outra pessoa que atuava na prática de exploração sexual. As equipes de segurança têm realizado um trabalho ostensivo de fiscalizações contínuas nas rotas mais sensíveis do estado, em especial, as que são atendidas pelas Bases Integradas Fluviais de Segurança, o que tem potencializado nossas ações de policiamento para inibir e coibir crimes. Integramos ainda as ações conjuntas com o Ministério da Justiça, com objetivo de fortalecer as ações de segurança fluvial, o enfrentamento ao tráfico de drogas, e a exploração sexual de menores”, disse o secretário de Segurança Pública em exercício, Luciano de Oliveira.