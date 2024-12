Quatro suspeitos são presos e drogas são apreendidas em Altamira

Quatro suspeitos foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e corrupção de menores em Altamira, no sudoeste do Pará. A ação ocorreu na terça-feira (10/12), no bairro São Sebastião, durante a deflagração da operação ‘Headache’. Crack, cocaína e maconha, além de uma quantia em dinheiro, também foram apreendidos.

A ação foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Altamira, com o apoio da Polícia Militar. Conforme as informações policiais, durante as diligências, as equipes da PC observaram homens que seriam usuários de drogas comprando entorpecentes no endereço alvo da operação. A compra da droga, segundo a polícia, seria tanto para comercialização quanto para consumo próprio. Após a realização da abordagem, os suspeitos foram conduzidos à unidade policial, onde todas as medidas cabíveis foram tomadas.

De acordo com a PC, no decorrer da operação, foram apreendidos aproximadamente 113 g de material semelhante a crack, 55 g de substância que aparentava ser cocaína, quatro porções de material similar a maconha, totalizando cerca de 3 g, além de uma quantia aproximada de mil reais em espécie.