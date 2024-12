MP conclui que ex-Bailarina do Faustão lavou dinheiro para o tráfico

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) concluiu que a ex-Bailarina do Faustão, Natacha Horana, presa preventivamente em novembro, na Operação Argento, lavou dinheiro para o tráfico de drogas, comandada por Valdeci Alves dos Santos, conhecido como 'Prateado'.

A ex-bailarina foi citada como integrante de um esquema que teria movimentado valores milionários por meio de contas bancárias e da compra de bens de luxo. Horana teria sido denunciada 26 vezes pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Segundo as investigações, a dançarina desempenhava papel ativo na administração do patrimônio da organização, usando seu próprio nome para registrar imóveis, automóveis e transações financeiras, com o objetivo de ocultar a origem do dinheiro.

Ainda de acordo com alguns documentos, divulgados pelo portal Leo Dias, Natacha Horana pode ter sido “laranja”, uma que vez que não tinha renda compatível para as aquisições ou negociações. A ex-bailarina seria ativa no esquema junto com Prateado, com quem teria uma ligação mais forte e não apenas pontual.

Até o momento, a defesa de Natacha não se manifestou sobre o assunto.