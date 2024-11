Ex-bailarina de Faustão é presa por associação criminosa e lavagem de dinheiro, afirma portal

A influenciadora Natacha Horana, que integrou o grupo de bailarinas do apresentador Faustão em programas na TV Globo e na Band, entre 2015 e 2022, foi presa pela Polícia Civil do estado de São Paulo, na última quinta-feira (14). A dançarina estaria sendo investigada por suspeita de envolvimento com organizações criminosas.

De acordo com informações do portal LeoDias, os oficiais apreenderam mais de R$ 119 mil em dinheiro vivo na casa da influenciadora, que hoje acumula mais de um milhão de seguidores no Instagram. A polícia também teria recolhido várias bolsas de luxo, onde as notas estavam guardadas, além de um carro.

Ainda segundo o portal, a bailarina foi detida sob acusação de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, enriquecimento ilícito, e organização criminosa. Até o momento, nem a equipe da artista ou a Secretaria de Segurança Pública (SSP) se pronunciaram sobre o assunto.

Natural de Jundiaí, em São Paulo, a influenciadora tem 33 anos e é também musa da Gaviões da Fiel e da Unidos de Vila Isabel.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)