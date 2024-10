'Cada melhora é gratificante', dizem filhos de Faustão sobre estado de saúde do pai

João e Lara Silva, filhos do apresentador Fausto Silva, o Faustão, foram dois dos convidados do Altas Horas neste sábado, 5, e aproveitaram para atualizar o estado de saúde do pai. O apresentador passou por um transplante de coração no ano passado e um de rim em fevereiro. Em agosto, ele afirmou que cogitava realizar outro procedimento.

VEJA MAIS

João e Lara foram questionados por Serginho Groisman se Faustão estava "bem". João, então, respondeu: "Está bem, graças a Deus. Foi um processo muito difícil. Cada melhora, seja grande ou pequena, é gratificante".



Lara completou detalhando como a família do apresentador tem lidado com os problemas de saúde. "Como família, nós temos que ficar mais unidos ainda e dar significância para tudo isso", disse.



O Altas Horas de sábado recebeu irmãos famosos. Além de João e Lara, Wanessa Camargo e Camilla, Daniele e Diego Hypolito, Ed Gama e Marcella Peixoto, Gian & Giovani, Nico Rezende e Eliana, Lexa e Wenny, Mariana Rios e Leonardo, MC Daniel e Gustavo Nicola, e Tony Gordon e Izzy Gordon também foram convidados do programa.