Faustão deixa o programa Faustão na Band e negocia com o SBT, diz colunista

O apresentador Faustão rompeu o contrato com a Band e deixou a emissora. A decisão, segundo o colunista do UOL Lucas Pasin, aconteceu após uma reunião na última quarta-feira (17). Já circula também a informação de que o apresentador de 73 ambos está negociando com o SBT.

Esta sua segunda passagem de Fausto Silva na emissora. Nesta temporada, a relação foi marcada por um crise de audiência e financeira.

O apresentador comandou pouco mais de 360 programas.

Durante a reunião com a equipe do Faustão da Band com o diretor Cris Gomes, foi explicado que o fim da relação se deve principalmente a "fatores orçamentários", já que a baixa audiência não tem gerado lucros suficiente. Vale lembrar, que Fausto tem um dos maiores salários da televisão brasileira, cerca de R$ 5 milhões mensais.

Por exemplo, no Ibope da Grande São Paulo, a faixa é de 2,5 pontos.