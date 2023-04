Rony é homenageado no 'Faustão' e toma açaí ao vivo no palco

O jogador paraense Rony, atacante do Palmeiras, foi o convidado do quadro "Arquivo Pessoal", no programa de Fausto Silva, o Faustão, nesta quarta-feira (19). Durante a participação, o jogador foi surpreendido por homenagens de colegas de elenco, além de uma emocionante mensagem de uma professora do passado.

No palco, Rony teve a oportunidade de saborear um açaí no palco com Faustão e compartilhar um pouco de sua trajetória com o público. O jogador, que cresceu em uma família de poucas posses e precisou enfrentar muitas dificuldades na infância, contou sobre a luta para chegar onde está hoje.

No entanto, um dos momentos mais emocionantes foi quando uma professora do passado de Rony enviou uma mensagem em vídeo para o jogador. Emocionado, Rony relembrou a época de escola e quando saiu de casa para trabalhar e ajudar a família.