Faustão pode trocar de emissora mais uma vez em 2023; entenda

O apresentador Fausto Silva pode iniciar 2023 em uma nova casa. Cerca de um ano e meio após trocar o programa dominical na Globo para um diário na Band, Faustão estaria conversando com a Record, após a emissora demonstrar interesse em tê-lo em sua programação no próximo ano. As informações são da TV Foco e do colunista Sandro, do Natelinha.

Um emissário da emissora dos bispos teria tido uma conversa com Faustão. A aproximação seria para que o apresentador comandasse um programa nas noites de domingo. A ideia é que Faustão antecedesse o “Domingo Espetacular”, assim como Luciano Huck faz com o “Fantástico”.

Segundo o colunista, as conversas do apresentador com a Record já chegaram até o ouvido da Band. Nos bastidores da emissora, essa situação gerou um descontentamento. O acerto, no entanto, ainda deve demorar a ocorrer. Isso porque Faustão acredita que pode não ter a mesma liberdade na Record que na Band.

O famoso tem gravações de seu programa agendadas até o próximo dia 21. No início do ano que vem, a Band levará ao ar alguns dos melhores momentos da atração. No final de janeiro, se as negociações com a Record não avançarem, Faustão seguirá na Band e volta a gravar edições inéditas do “Faustão na Band”. Por enquanto, o futuro do apresentador ainda é incerto.