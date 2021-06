Saída de Faustão é antecipada e Tiago Leifert assume ‘Domingão’ oficialmente a partir desta semana

A Globo anunciou nesta quinta-feira, 17, que a saída de Fausto Silva da emissora foi antecipada. Segundo comunicado, por 'razões estratégicas', o canal e o apresentador decidiram formalizar o distrato.

Assim, Tiago Leifert estará à frente das tardes do Domingão até a estreia do novo projeto em desenvolvimento com Luciano Huck.

Neste domingo, 20, vai ao ar a última rodada do mata-mata do Super Dança dos Famosos. O quadro revelará quem se juntará ao grupo de semifinalistas, que já conta com Maria Joana, Marcello Melo Jr, Paolla Oliveira, Lucy Ramos e Dandara Mariana.

Dançando os ritmos forró e rock, três casais se apresentam para garantir vaga na semifinal: a atriz Christiane Torloni, vencedora da edição de 2008 do quadro, com o professor Álvaro Reys; o ator Odilon Wagner, que ficou em terceiro lugar em 2011, com a bailarina Yasmin Marinho; e o ator Tiago Abravanel, terceiro colocado de 2013.

Devido a uma lesão de Nathalia Zannin, Tiago dança com Brennda Martins, que já esteve como professora no "Dança dos Famosos" em 2018 e 2020.

Já na próxima semana começa a fase de repescagem, em que os outros nomes da competição ainda não classificados para a semifinal tentam voltar ao jogo. São eles: Mariana Santos, Claudia Ohana, Rodrigo Simas, Juliana Didone, Arthur Aguiar, Viviane Araújo, Carmo Dalla Vecchia, Nelson Freitas, Sophia Abrahão e Robson Caetano.