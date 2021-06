Luciano Huck descarta política e confirma assumir o 'Domingão': ‘Posso contribuir muito para o país'

O apresentador Luciano Huck confirmou, durante uma entrevista ao programa “Conversa com Bial”, exibida na noite da última terça-feira (15), que irá substituir Fausto Silva nas tardes de domingo da emissora Rede Globo a partir de 2022. As informações são do Gshow.

"Tenho certeza que eu posso contribuir muito para o país estando nos domingos da Globo e fazendo um programa que se conecte com as pessoas, que ouça as pessoas, que traga a esperança de volta e resgate nossa autoestima”, disse.

LEIA MAIS: Luciano Huck já planeja como será sua nova temporada na TV Globo

Fora da Globo, Faustão acerta com a Band e assina contrato na semana que vem, diz colunista

Luciano Huck fala sobre decisão de o upar os domingos da Globo, após saída de Faustão. #ConversaComBial (🎥: TV Globo) pic.twitter.com/y14wzwq1sb — Só Mídias (@MidiasSo) June 16, 2021

Ainda durante o programa, o apresentador do ‘Caldeirão do Huck’ afastou rumores de que entraria oficialmente para a política em 2022. Mas, afirmou que isso não significa que ele estará fora dos debates públicos. “Acredito muito na força da TV aberta num país como o Brasil, um país continental onde a TV ainda é o que mais nos conecta”, reiterou.

Luciano dá mais detalhes sobre o novo dominical comandado por ele: “Uma página em branco”. #ConversaComBial (🎥: TV Globo) pic.twitter.com/mACRTkyXiu — Só Mídias (@MidiasSo) June 16, 2021

Faustão ficará no ar até dezembro na Globo e, a partir de 2022, voltará a ser funcionário da Band.