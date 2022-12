Bailarinas do Faustão são todas demitidas: 'Um clima muito triste. Nos pegaram de surpresa'

Todas as 17 bailarinas do "Faustão da Band" foram surpreendidas com a demissão coletiva na quinta-feira (22). O programa sofrerá mudanças em 2023 passando para um formato mais enxuto, que vai manter o apresentador Fausto Silva. O comunicado da dispensa coletiva foi feito em uma reunião, sob a alegação de corte de gastos,

"Foi uma tristeza só, véspera de Natal, a gente não esperava passar por isso. Um clima muito triste mesmo. Nos pegaram de surpresa", disse uma delas ao colunista Lucas Pasin, do Uol, que pediu para não ser identificada. A última gravação com as bailarinas aconteceu na noite anterior.

No Instagram, a bailarina Hadassa Baptista Baptista falou sobre o assunto: "Fui desligada essa manhã do balé, na verdade, o balé inteiro foi desligado. Estamos ainda tentando entender, mas sabemos que Deus está no controle de tudo."

Ainda segundo o Uol, o "Faustão na Band" sofreu baixas em outros setores, incluindo alguns produtores. A Band não comentou as demissões.