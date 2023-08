Antonia Fontenelle diz perdoar Faustão e deseja coração ‘mais nobre’ ao apresentador

Internado à espera de um transplante de coração, Faustão foi perdoado por Antonia Fontenelle durante um vídeo publicado em seu canal no Youtube, nesta terça-feira, 22.

Segundo a jornalista, o ressentimento é guardado por uma fala do apresentador. Fontenelle aproveitou a situação para desejar um coração ‘mais nobre e generoso’ ao paciente.

“Que seja um coração mais nobre, mais generoso, justo. Porque quando meu marido morreu, o Faustão chamou a esposa do Otaviano Costa e disse: ‘Marcos Paulo morreu e deixou três filhas e uma viúva’, conversando com Flávia Alessandra. Eu não vou esquecer”, contou.

Em seguida, a youtuber disse perdoar o Faustão e torcer para que um novo coração chegue a tempo. “Eu te perdoo, Faustão, está perdoadíssimo”, finalizou.

Os seguidores e assinantes do canal, no entanto, não concordaram muito com a fala de Fontenelle diante do quadro de saúde do apresentador. ‘Não me cabe achar quem deve ou não perdoar alguém. A dor foi tua, mas se até agora não esqueceu esse incidente, sinto lamentar, mas não perdoou não’, comentou um internauta.

‘E ele te pediu perdão, Antonia? Tu perde muita chance de ficar calada! Misericórdia’, disse outra.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de Oliberal.com, Felipe Saraiva)