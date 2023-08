Faustão entra na fila para realizar transplante cardíaco pelo SUS

O estado de saúde do apresentador Faustão, internado devido a uma insuficiência cardíaca, teve um agravamento significativo no último fim de semana. As últimas informações da equipe que o acompanha indicam que Faustão é um candidato considerado “urgente" para um transplante cardíaco, e seu nome foi registrado na lista de espera do Sistema Único de Saúde (SUS). No entanto, a espera pela cirurgia pode se estender por um período de 12 a 18 meses, conforme as estimativas médicas.

VEJA MAIS

Apesar das preocupações suscitadas pelo último boletim médico sobre a saúde de Faustão, o colunista Flávio Ricco informou que o apresentador demonstrou uma notável disposição e inclusive acompanhou a partida de futebol entre Santos e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro no último domingo (20).

"Em contato com o apresentador no domingo, ele exibiu um ânimo admirável. Faustão assistiu e celebrou a vitória do Santos sobre o Grêmio no Campeonato Brasileiro", escreveu o colunista.

Entenda como funciona a lista de espera

Conforme relatórios fornecidos pelo Hospital do Coração (HCor), o panorama geral do país mostra que aproximadamente 65 mil indivíduos aguardam atualmente por órgãos, destes 380 por um coração.

O gerenciamento dessa fila crucial recai sobre a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, que toma decisões baseadas em critérios que envolvem o tipo sanguíneo dos pacientes e a severidade de cada caso. Isso pode resultar em tempos de espera que variam entre dois e três meses.

Um fator vital nesse processo é a localização geográfica do paciente, uma vez que o coração humano tem um período limitado durante o qual pode ser mantido fora do corpo. Questões logísticas, como a necessidade de transporte aéreo para o órgão, também influenciam nas decisões tomadas. Nesse contexto, crianças recebem prioridade na lista de espera.