Internado, Faustão desmente boatos sobre morte e pede orações aos fãs: 'por sorte, ainda não morri'

Após rumores de sua própria morte, o apresentador Fausto Silva tranquilizou seus seguidores em vídeo postado por seu filho, João Guilherme Silva, nas redes sociais. Na madrugada deste sábado, Faustão falou sobre seu estado de saúde.

"Ô, galera! Hoje, o dia que a minha filha estreou [na TV], que eu fiz meu último programa na Band e que recebi uma mensagem maravilhosa do Johnny Saad [dono da emissora]. Eu, por sorte, ainda não morri. Estou preparado para coisas da vida”.

VEJA MAIS

Faustão aproveita para elogiar os médicos que estão acompanhando sua internação. “Tenho o maior cirurgião do mundo, Fábio Gaiotto. Fernando Bacal, professor, um dos mais conceituados cardiologistas do mundo. Eles fazem pelo SUS também esse tipo de cirurgia, seja cardíaca ou outras coisas. Eu tô ainda nesse tratamento, eles vão decidir que tipo de cirurgia podem fazer”, explicou sobre os profissionais responsáveis por seu tratamento.

Por fim, Faustão pediu orações aos seus fãs e admiradores. “Eu peço que quem goste de mim, reze por mim. Agora, eu tenho muita noção. Uma família maravilhosa, uma mulher extraordinária. E tudo isso quem decide é o chefe lá em cima”, declarou. Veja o vídeo:

Entenda o caso

Com insuficiência cardíaca, Faustão está hospitalizado desde o dia 5 de agosto. Sua esposa, Luciana Cardoso, divulgou que em breve o marido irá realizar um procedimento cirúrgico. Os boatos da morte do ex-Globo começaram a surgir após seu último programa na Band ir ao ar. O ator Caio Castro compartilhou uma foto em preto branco com Fausto, falando da despedida e, logo, internautas suspeitaram do falecimento, mesmo após a divulgação de um boletim médico, onde dizia que o quadro de saúde dele era estável. “Fausto Silva, neste momento, encontra-se estável e em cuidados intensivos”, dizia o comunicado assinado pelos médicos Dr. Fernando Bacal, cardiologista, e Dr. Miguel Cendoroglo Neto, Diretor-Médico e Serviços Hospitalares.