Band cancela contrato com pupilos de Faustão; programa encerra atividade dia 18 de agosto

A emissora Band encerrou o contrato com Anne Lottermann e João Guilherme Silva, os pupilos e coapresentadores de Fausto Silva, no programa Faustão na Band. Os dois apresentadores ficaram no comando da atração, com a saída de Faustão, no mês de junho. O programa tem previsão de encerramento no dia 18 de agosto. Saiba mais!

Anne Lottermann e João Guilherme Silva comandaram a atração no mês de junho, com a saída do apresentador Fausto Silva. No entanto, a Ban optou por rescindir o contrato da dupla.

O programa tinha previsão de duração de cinco ano, mas só cumpriu dois. De acordo com informações que circulam a internet, em sites especializados em métricas de audiência, o programa tinha um alto investimento e baixa audiência, oscilando entre 2 e 3 pontos em São Paulo e 2 pontos no Rio de Janeiro.

Com a saída do Faustão na Band da grande de programação da emissora, foi confirmado o programa “Melhor da Noite”, ao comando de Zeca Camargo e Glenda Kozlowski.