Faustão sai da Band e Zeca Camargo é cogitado para comandar o programa

Com a oficialização da saída do apresentador Fausto Silva, o Faustão, da Band após comandar por um ano e meio o programa na emissora, o nome de Zeca Camargo estaria sendo cogitado para assumir a atração noturna.

VEJA MAIS

Zeca Camargo faz parte do Grupo Bandeirantes desde 2020 e teria boa relação com os diretores. Na Band já apresentou o Música na Band, Zeca pelo Brasil, o game show 1001 Perguntas e o Band Folia.

Relembre a saída de Faustão

A Band divulgou uma nota explicando a saída de Fausto Silva da emissora.Em comum acordo com a Band, o apresentador Fausto Silva deixará o programa diário no segundo semestre. Ao sair, Faustão terá comandado com competência e profissionalismo as noites da Band por um ano e meio. O Faustão na Band, com mais de 700 horas de programação, 350 edições e a participação dos maiores nomes da classe artística do Brasil, trouxe alegria, diversão e informação para milhões de famílias brasileiras. A Band seguirá investindo nesta faixa de de entretenimento com atrações diárias e novidades que serão anunciadas em breve”, disse o comunicado.