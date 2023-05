Band confirma saída de Faustão após um ano e meio

Após um ano e meio apresentando um programa diário na Band, Fausto Silva deixa a emissora. A informação foi confirmada pela própria emissora.

Segundo a Band, a recisão do contrato do apresentador aconteceu de comum acordo. “O apresentador deixará o programa diário no segundo semestre. Ao sair, Faustão terá comandado com competência e profissionalismo as noites da Band por um ano e meio”, inicia nota publicada.

“O Faustão na Band, com mais de 700 horas de programação, 350 edições e a participação dos maiores nomes da classe artística do Brasil, trouxe alegria, diversão e informação para milhões de famílias brasileiras. A Band seguirá investindo nesta faixa de entretenimento com atrações diárias e novidades que serão anunciadas em breve”, adiantou a emissora.

Depois de sair da Rede Globo, o apresentador estreou no novo canal de televisão com 8,3 pontos em São Paulo, o que equivaleu a um aumento de 850% de audiência em 2021. Porém, os resultados pioraram ao passar do tempo.

Na sexta-feira (12), o programa registrou a pior audiência. De acordo com informações do site Na Telinha, a atração alcançou apenas 2,0 pontos no Ibope.

Segundo informações da colunista Patrícia Kogut, Anne Lottermann e João Guilherme Silva, filho do apresentador, vão assumir o comando do programa depois que Faustão sair.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)