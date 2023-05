Faustão se pronuncia sobre saída da Band: ‘Programa diário é desgastante’

Faustão decidiu sair da Band, após apresentar por um ano e meio o programa Faustão na Band. O anúncio da saída de Fausto Silva foi divulgado na semana passada, via nota, pelo canal de televisão. Faustão revelou suas razões a um portal de notícias.

“Vou parar um bom tempo. Programa diário é desgastante. [A Band] Dava traço e consegui média de 3,5 pontos num horário complicado”, explicou o apresentador, se referindo à baixa audiência, em entrevista.

VEJA MAIS

Ícone da televisão brasileira, Faustão afirmou ainda que pretende reservar o tempo daqui para frente para descansar e valorizar mais familiares e amigos. “Eu estou na hora de dar uma descansada, uma parada, principalmente para curtir amigos, curtir a família. Estava num ritmo acelerado. Esse negócio de [programa] todo dia… Embora seja gravado só três vezes por semana, na verdade você fica envolvido a semana inteira”, justificou.

Apesar do fim do contrato com a Band, Faustão afirmou que o encerramento da relação de trabalho com a emissora foi de comum acordo. “Foi uma decisão [a ruptura com a Band] muito serena. A bola agora continua com o João, com a Anne, enfim, abrir espaço para os novos, os jovens”, concluiu Faustão.

A apuração das informações foi feita pelo site Metrópoles.