Band apresenta programa de Faustão para mercado publicitário sem Faustão

Uma apresentação do novo programa de Fausto Silva na Band para o mercado publicitário e jornalistas nesta quinta-feira (30) não contou com o próprio apresentador. O programa estreará em janeiro de 2022. Faustão não pôde participar por causa de cláusulas contratuais que tem com a TV Globo. O apresentador de 71 anos está impedido de aparecer em qualquer material de divulgação ou peça publicitária.

A informação foi confirmada pelo diretor geral do programa de Faustão na Band, Cris Gomes, durante a apresentação. "Infelizmente, por questões contratuais, Faustão não pôde estar aqui", afirmou ele. O diretor apresentou a principal atração da Band no próximo ano.

A esposa de Fausto, Luciana Cardoso, que também é responsável pela criação do programa, contou detalhes da novidade. “O palco do Faustão é o lugar onde o famoso está acostumado a ser recebido e homenageado. É onde o jovem talento que apresenta o seu trabalho tem a certeza de que chegou de lá.”

De acordo com o site Notícias da TV, Faustão tem no acordo de saída da Globo cláusulas que não lhe permitem aparecer representando outra emissora ou em peças publicitárias em concorrência até 31 de dezembro deste ano. A imagem de Fausto Silva só poderá começar a ser usada pela Band no ano que vem.