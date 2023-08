Faustão está internado há 12 dias por insuficiência cardíaca no Hospital Albert Einstein

Faustão, apresentador de televisão histórico do Brasil, está internado há 12 dias, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, de acordo com informações de Luciana Cardoso, esposa dele. Em depoimento ao colunista Lucas Pasin, foi informado, também a partir de nota da assessoria de imprensa, que Fausto Silva apresenta um quadro estável.

VEJA MAIS

"Fausto Silva está internado desde o dia 05 de agosto para o tratamento de compensação clínica de insuficiência cardíaca. Neste momento, encontra-se estável e em cuidados intensivos", diz o comunicado.

Faustão está sendo tratado pelo cardiologista, Fernando Bacal, e a nota foi assinada também por Miguel Cendoroglo Neto, diretor-médico e de serviços hospitalares do Hospital Israelita Albert Einstein.