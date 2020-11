Faustão é hospitalizado às pressas em São Paulo

Fausto Silva, de 70 anos, foi internado às pressas no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O fato ocorreu na semana passada, mas só veio à tona nesta terça-feira, 3. O apresentador do Domingão do Faustão já retomou as gravações do programa.

A esposa do apresentador, Luciana Cardoso, que trabalha na produção do programa dominical, declarou à Quem que Fausto sentiu dores na perna e inchaço. “Ele tomou remédio e aproveitou para fazer um check-up”, disse.

No feriado de Finados, Fausto já estava melhor e gravou o programa que vai ao ar em janeiro, seguindo um ritmo adiantado de gravações. Desde julho o programa passou a ser gravado.

Ele é casado com Luciana desde 2002, com quem possui dois filhos, João Guilherme, de 16 anos, e Rodrigo, de 12. O apresentador também é pai de Lara, do relacionamento com Magda Colares.