Faustão comenta legado de Silvio Santos e relata relação com apresentador

Fausto Silva, o Faustão, compartilhou o amor pelo rádio com Silvio Santos. Ambos começaram a trabalhar com comunicação por meio do veículo. O apresentador recebeu o "Fantástico", da Rede Globo, na casa dele neste domingo (18). Assim, como todo o país, Faustão também está sensibilizado com a morte do colega de profissão, no último sábado (17).

"É claro que todo mundo está consternado. E por mais que ele estivesse com 93, ele esbanjava energia, vitalidade e isso realmente comove a todo mundo. Um cara que popularizou a televisão", disse.

Na entrevista, Faustão relatou como era a sua relação com o Silvio. "No meu caso, especificamente, o primeiro cara que tentou me contratar, eu estava começando no 'Perdidos na Noite'. Ele tentou que eu fosse trabalhar no SBT de segunda a sexta, das 15h às 18h. Eu já estava com o 'Perdidos', não podia romper compromissos com anunciantes, não deu certo. Depois, em 1986, tentou me contratar para ser narrador da Copa do Mundo", contou.

VEJA MAIS

O apresentador ainda comentou sobre o legado de Silvio Santos: "Ele deixou uma marca que é eterna. Então, assim como Ayrton Senna, Pelé, Roberto Carlos, o único e verdadeiro rei da TV chama-se Silvio Santos", destacou.

Fausto também ressaltou quais características acredita ter em comum com Silvio Santos. "O ponto em comum é que eu acho que os dois vieram do rádio. A flexibilidade, o jogo de cintura. Porque o rádio, você mexe com a cabeça das pessoas. O improviso".

Faustão falou sobre o impacto da perda de Silvio: "Pela vida que ele teve. As dificuldades que ele teve. Eu não tive esse tipo de problema. Estudei em bons colégios, eu pude fazer faculdade. Ele não. Um cara que ficou 14 anos vendendo caneta, sofrendo todos os tipos de preconceito, varando uma guerra. Os preconceitos eram grandes contra judeus, ele passou por tudo", declarou.