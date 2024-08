Silvio Santos morreu: lenda da televisão brasileira morre aos 93 anos

O apresentador e empresário Silvio Santos morreu neste sábado, 17, aos 93 anos. O apresentador e empresário começou a carreira como locutor de rádio. Filho de um pai grego e mãe turca, o fundador do SBT nasceu no Rio de Janeiro, em 12 de dezembro de 1930. Seu primeiro trabalho foi como camelô em 1946, quando vendia capas de plástico para documentos.

O trabalho do apresentador ao longo de décadas chegou a ser notado pelo "Guinness Book". O "Programa Silvio Santos" entrou para o livro dos recordes como a atração televisiva mais duradoura do mundo.

Pai de seis filhas, Silvio casou duas vezes. A primeira com Maria Aparecida Vieira Abravanel, com a qual teve duas filhas: Cintia e Silvia. O segundo casamento e atual foi com a diretora de novelas Iris Pássaro Abravanel. O casal é pai de Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata.

Silvio começou a trabalhar no rádio ainda adolescente e encontrou uma paixão. Após passar por diversas emissoras de rádio, o, até então, radialista, chegou à TV Paulista em 1961, como apresentador do programa "Vamos Brincar de Forca". Silvio teve passagens pela TV Tupi e Globo, antes de criar a própria emissora.