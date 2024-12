Suspeito de assalto é atropelado durante a fuga e fica ferido no Jurunas

Um homem de 20 anos, suspeito de assaltar estudantes da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Placídia Cardoso, na rua dos Tamoios, bairro do Jurunas, em Belém, foi atropelado por um carro de passeio no momento em que tentava fugir da ação criminosa, registrada na manhã desta quinta-feira (12). O homem, que estava de moto e sem capacete no momento da ocorrência, foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua.

Por nota, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou que “um homem, de 20 anos, estava de moto, sem capacete”. “Em fuga, após ter cometido delito, ele colidiu com carro de passeio e foi atendido pela equipe multiprofissional do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), com trauma na face, ferimento no queixo, patela e tornozelo esquerdos. Com estado consciente, apresentou sangramento no ouvido direito e encaminhado ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência 24h”, diz o comunicado da secretaria.