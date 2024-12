Dono de mercadinho é baleado durante tentativa de assalto no bairro do Guamá, em Belém

O dono de um mercadinho, identificado apenas como Iran, foi baleado durante uma tentativa de assalto na tarde desta quinta-feira (12/12), no bairro do Guamá, em Belém. O crime aconteceu no estabelecimento da vítima, que fica entre a Passagem Redenção e a Rua Caraparu.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi socorrida para o Pronto Socorro do Guamá. No entanto, ainda não se sabe o estado de saúde de Iran.

A polícia ainda está verificando quantas pessoas participaram do crime. Até o momento, ninguém foi preso. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.