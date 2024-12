Motorista é baleado durante tentativa de assalto no Conjunto Maguari, em Belém

Um motorista de um carro de passeio foi baleado durante uma tentativa de assalto no Conjunto Maguari, no bairro do Coqueiro, em Belém. O caso ocorreu na noite de domingo (8/12), quando a vítima estava parada na alameda 03 e foi abordada por um homem que chegou em uma motocicleta. A situação foi flagrada pela câmera de uma residência. A Polícia Civil investiga o crime.

Conforme a PC, toda a dinâmica dos fatos já foram repassadas e perícias foram solicitadas para apurar o caso. “As investigações serão conduzidas pela Delegacia do Tenoné”, comunicaram.

Segundo as informações iniciais, a vítima teria tentado fugir quando o motociclista anunciou o assalto. No entanto, o homem armado fez um disparo e atingiu a região do estômago do motorista. Mesmo ferido, a vítima conseguiu acelerar o carro branco e dirigir até a rua principal do conjunto, onde viu uma viatura da Polícia Militar e recebeu ajuda. Não há detalhes para onde o motorista foi levado ao ser socorrido ou qual o estado de saúde dele após o crime.

Imagens de uma câmera mostram o carro da vítima parado na via e o momento que o motociclista, que está sozinho na moto, chega ao local. Outras pessoas também estão na via, mas não percebem a ação do suspeito ao abordar o motorista. O vídeo ainda registra quando o motorista do carro branco consegue sair do local e o momento que o motociclista também foge.