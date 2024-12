Segundo envolvido na morte de trabalhador do Guamá é preso no Marajó

O segundo suspeito de envolvimento no latrocínio que vitimou o vendedor Lucas Davi Ferreira, de 21 anos de idade, no bairro do Guamá, em Belém, foi preso na última quarta-feira, 4, em Ponta de Pedras, município que faz parte do Arquipélago do Marajó.

Edinelson de Jesus Tavares Tavares era procurado pela Justiça por ter participado de um assalto, junto com Jonnes Clay Furtado, na noite de 24 de novembro de 2024. Após um tumulto, ao serem flagrados tentando roubar uma motocicleta, Jonnes Clay Furtado fez vários disparos de arma de fogo, um deles acabou matando Lucas Ferreira, que trabalhava em um trailer de vitaminas naturais, junto com a mãe.

Jonnes Furtado também foi atingido por um tiro, disparado por homens armados que estavam à paisana no local e reagiram ao assalto, e, por isso, Jonnes acabou sendo preso pela Polícia Militar na mesma noite. Edinelson Tavares, por sua vez, fugiu pela passagem Ezeriel, conforme relatos de testemunhas. Desde então, ele vinha sendo procurado.

A Polícia Militar de Ponta de Pedras chegou a receber a informação de que o sujeito estava escondido na cidade e, junto com a Polícia Civil do Pará (PCPA), realizou um levantamento de informações para viabilizar a prisão do foragido.

Edinelson foi localizado na tarde da última quarta-feira, 4 de dezembro, por volta das 14h, dentro de uma residência que seria de parentes. No momento da abordagem, Edinelson estava dormindo. Ele foi conduzido à delegacia de Ponta de Pedras, formalizando o cumprimento do mandado de prisão contra ele, 10 dias depois do latrocínio.

A redação integrada de O Liberal solicita nota à PCPA sobre o caso e aguarda o retorno.