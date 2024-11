Assaltante mata trabalhador de 21 anos durante troca de tiros em praça do Guamá

Um jovem de 21 anos foi morto na noite de domingo (24) durante uma tentativa de roubo na praça Benedito Monteiro, uma das mais movimentadas no bairro do Guamá, em Belém. A vítima foi identificada pela Polícia Civil como Lucas Davi Ferreira Oliveira, de 21 anos. Ele trabalhava com a mãe em um trailer de venda de vitaminas naturais na praça, localizada na travessa Barão de Igarapé-Miri, quando foi atingido por um tiro na testa disparado por um assaltante que havia tentado roubar uma motocicleta momentos antes.

O incidente ocorreu por volta das 19h30, enquanto a praça estava cheia de famílias e crianças. Segundo relatos de testemunhas repassados à reportagem do Amazônia, dois criminosos, entre eles Jonnes Clay Furtado, tentaram roubar uma motocicleta estacionada no local, mas foram percebidos por frequentadores que começaram a gritar. Segundo relatos de testemunhas, um grupo de homens à paisana tentou impedir o roubo e atirou contra o suspeito, iniciando um confronto com os assaltantes.

Ainda segundo as testemunhas do local, durante a troca de tiros, Jonnes Clay, que foi baleado no pé, correu em direção ao trailer onde Lucas trabalhava. Ele disparou contra as pessoas que tentavam o capturar, mas acabou alvejando Lucas, na frente de sua mãe. O jovem foi socorrido e levado ao Pronto-Socorro Municipal do Guamá, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no bloco cirúrgico.

O segundo criminoso conseguiu fugir pela passagem Ezeriel Mônico. Já o assaltante baleado, Jonnes Clay, foi levado ao mesmo pronto-socorro onde Lucas foi atendido, o que gerou revolta nos familiares da vítima. Eles tentaram invadir a unidade para confrontá-lo, forçando as autoridades a transferi-lo para o Pronto-Socorro Municipal Mário Pinotti.

Apesar do relato de populares sobre dois suspeitos terem sido vistos, as informações oficiais da PC, que constam nos autos do caso, são que somente o homem de 34 anos, que foi preso posteriormente, teria sido mencionado oficialmente como envolvido na morte da vítima.

Um primo de Lucas, que preferiu não ser identificado, descreveu o que ocorreu na praça.

“Eles queriam roubar uma moto, o pessoal gritou, tinha um pessoal da Marinha lá, começaram a trocar tiro, praça cheia, todo mundo correndo e se abaixando. Um deles pegou a moto e tentou sair, mas a população jogou uma bicicleta, ele caiu com a moto e tudo. Continuou a troca de tiros e ele foi pro trailer. Nessa hora ele fez um rapaz de refém na frente do trailer e atirou no Lucas. O outro fugiu pra dentro da passagem Ezeriel”, contou o familiar, enquanto registrava o caso na Delegacia de Polícia Civil São Brás

Em nota enviada pela Polícia Civil na manhã de segunda-feira (25/11), foi informado que um homem de 34 anos foi preso pelo crime de homicídio. "A vítima foi identificada como Lucas Davi Ferreira Oliveira, de 21 anos. O acusado roubou uma moto perto da praça Benedito Monteiro, no bairro Guamá. Durante a fuga, o suspeito efetuou disparos que atingiram a vítima. A Polícia Militar interveio e prendeu o criminoso que estava ferido. Ele foi levado para atendimento médico e permanece sob custódia e à disposição da Justiça. Com ele foi apreendido um revólver calibre .38, munições e uma moto. A Delegacia do Guamá apura o caso", comunicaram.