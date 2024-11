Jovem morre após ser baleado ao sair de casa de show em Marabá

Um jovem identificado como Andrei Carvalho de Oliveira morreu após ser baleado ao sair de uma casa de shows no município de Marabá, no sudeste do Pará. O caso ocorreu na noite de sábado (23/11) quando, segundo testemunhas, a vítima teria sido baleada no peito e no rosto. Mesmo sendo socorrido para um hospital, Andrei não resistiu e evoluiu a óbito.

As informações sobre o baleamento e morte do jovem ainda estão sendo apuradas pelas autoridades policiais. Segundo os relatos preliminares, Andrei estaria participando de um show de funk em uma casa de shows no núcleo Marabá Pioneira. Ele teria ido ao evento acompanhado de amigos. No momento que o grupo saia do local, quando estavam próximos a um estacionamento, o jovem foi atingido pelos disparos. Não há mais detalhes sobre as circunstâncias ou identidade de quem teria disparado os tiros.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o jovem caído no chão e os amigos tentando socorrê-lo. No vídeo ainda é possível ver que o local onde o crime ocorreu estava lotado de pessoas, possivelmente também saindo da casa de shows. Os amigos de Andrei o colocaram dentro de uma caminhonete e o levaram às pressas para o Hospital Municipal de Marabá (HMM), onde ele chegou a ser socorrido. No entanto, o jovem evoluiu a óbito horas após dar entrada na unidade.

O caso cercado de mistérios está sendo apurado pelas autoridades policiais, que trabalham para entender o que ocorreu no momento dos tiros, quem fez os disparos e qual a motivação.

