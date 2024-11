Jovem de 25 anos é morto a tiros após ter casa invadida

Um jovem de 25 anos, identificado como Gaspar Junior, morreu após ser atingido por disparos no último sábado (2), em Sorriso (MT). A vítima e seu pai, de 62 anos, estavam em casa quando o local foi invadido por dois suspeitos, que pularam o muro do imóvel e atiraram contra os dois.

VEJA MAIS

De acordo com Polícia Militar, o caso aconteceu em Colinas, por volta de 00h. No momento em que a corporação entrou no local, o pai da vítima estava em frente a casa e com o braço esquerdo ferido. Já Gaspar foi encontrado dentro do local, sem vida e com marcas de tiros por seu corpo.

À PM, o homem de 62 anos contou que estava no quarto no momento em que ouviu os disparos. Quando abriu a porta, foi atingido no braço por mais tiros. Após receber cuidados, ele foi levado para uma avaliação médica em um hospital.

Imagens de câmeras de segurança mostraram o momento em que dois suspeitos pularam o muro da casa e entraram pela porta dos fundos, usando capacetes. Momentos depois, eles fogem do local.