Irmão de PM é morto a tiros em frente a casa em Moju; Militar seria o alvo do ataque

Rodrigo Sabino, de 30 anos, foi morto a tiros durante um atentato na frente da casa onde morava, no Distrito Nova Vida (Sococo), zona rural de Moju, no nordeste do Pará. O crime ocorreu na madrugada deste sábado (2/11), quando a vítima estava acompanhada do irmão, que é policial militar. Conforme as informações iniciais, o alvo dos assassinos era o PM.

Segundo os relatos policiais, no momento do ataque a tiros, Rodrigo caminhava ao lado do irmão policial. Um homem, segurando uma arma de fogo, teria saído do quintal de um terreno e feito os disparos em direção aos irmãos. Rodrigo foi atingido e o policial conseguiu correr e se abrigar em um local próximo. O militar ainda fez disparos contra o suspeito. A Polícia Civil esteve no local do crime, assim com a Polícia Científica, que removel o corpo.

As suspeitas da polícia é que o PM era o verdadeiro alvo do atirador. No entanto, mais investigações serão realizadas para saber se mais pessoas estão envolvidas no crime. Moradores da cidade lamentaram a morte de Rodrigo, que era uma pessoa muito querida da comunidade e não teria envolvimento com brigas ou desentendimentos na região.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.