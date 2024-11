Homem é assassinado a tiros na zona rural de Moju

O assassinato de Jamilisson Santos, de 35 anos, registrado na noite do último sábado (02/11), está sendo investigado pela Polícia Civil. O crime ocorreu no ramal da Embrapa, área rural de Moju, mais precisamente na comunidade Lírio dos Vales. O homicídio teria ocorrido por volta das 20h, as circunstâncias ainda estão sendo apuradas.

Testemunhas relataram aos órgãos de segurança que teriam ouvido disparos na localidade. Após acionarem a Polícia Militar (PM), uma equipe que foi ao local encontrou Jamillisson sem vida. Ainda não há informações sobre a motivação do crime ou possíveis suspeitos.

De acordo com informações do portal Moju News, a polícia iniciou as investigações e busca por mais informações que possam esclarecer o ocorrido. O corpo de Jamilisson passará por exames para auxiliar as investigações no Instituto Médico Legal (IML).

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.