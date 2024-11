PM à paisana reage à tentativa de assalto e baleia suspeitos na Transcoqueiro

Dois homens ficaram feridos na noite desta quarta-feira (20) após uma tentativa de assalto a uma oficina mecânica na avenida Transcoqueiro, em Belém. O caso ocorreu quando quatro criminosos chegaram ao local, divididos em duas motocicletas. No entanto, um policial militar que estava à paisana percebeu a ação e reagiu, atingindo dois dos assaltantes.

Apesar dos ferimentos, os dois suspeitos baleados conseguiram fugir em duas motocicletas, cujos modelos e placas não foram identificados. Os veículos são os mesmos com os quais eles chegaram à oficina. Os outros dois criminosos, que inicialmente fugiram a pé, roubaram a motocicleta de uma mulher para continuar a fuga. A Polícia Militar iniciou buscas pelos envolvidos, mas até o momento, nenhum dos suspeitos foi capturado.

O policial militar que reagiu ao assalto não sofreu ferimentos, e ninguém que estava no local foi atingido durante a ação.​

Vídeos do caso começaram a ser compartilhados nas redes sociais. Entre as informações que circulam nas redes, há relatos de que os suspeitos teriam ido ao local para cobrar uma suposta “taxa do crime”. Contudo, essa versão ainda não foi confirmada por fontes oficiais.

A Polícia Militar segue realizando buscas para localizar os criminosos e esclarecer os detalhes do ocorrido.