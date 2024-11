Professor de Belterra morre em grave acidente entre moto e carreta na BR-163

O professor da rede municipal de Belterra Vianei Afonso Costa Pinheiro, de 61 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (20/11) após ser atingido por uma carreta no km 83 da rodovia Santarém/Cuiabá, na BR-163, no município de Belterra, oeste do Pará. Outra pessoa também ficou ferida no grave acidente de trânsito. O motorista do veículo pesado fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou as informações do atropelamento do motociclista pela carreta. A PRF ainda trabalha para identificar o condutor e a carreta. O motociclista foi socorrido, mas foi a óbito no hospital.

De acordo com testemunhas, o professor Vianei estava em uma motocicleta, na companhia de um amigo, quando os dois foram atingidos pela carreta. O acidente ocorreu por volta das 6h, mas o atendimento médico só chegou teria chegado ao local aproximadamente duas horas depois.

Vianei sofreu ferimentos graves, incluindo uma lesão profunda na cabeça. Apesar de ter sido atendido inicialmente por uma ambulância da comunidade São Jorge e ter sido levado ao Hospital Municipal de Belterra. Devido à gravidade do estado de saúde, o professor transferido com urgência para o Hospital Municipal de Santarém, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda de manhã.

O amigo que estava na motocicleta também sofreu ferimentos e recebeu atendimento médico.

Vianey era professor de biologia e lecionava no Sistema de Organização Modular de Ensino (Some) em Belterra. O profissional era conhecido pela dedicação à educação nas comunidades rurais. O professor entrou no Some em 2009, após atuar na 6ª Unidade Regional de Educação, em Monte Alegre. O educador residia em Belterra, e deixa esposa, três filhos e uma mãe de 95 anos.

Por meio de nota, a Prefeitura de Belterra lamentou a morte do professor Vainei. ''É com profunda tristeza que a Gestão Municipal recebe a notícia do falecimento do Professor Vianei Afonso, Professor do Sistema Modular de Ensino (SOME) de Belterra. O legado deixado por Vianei Afonso como educador será lembrado com carinho e gratidão por todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo e aprender com ele", diz a nota.

"Que sua memória seja eternamente honrada e que seu exemplo de dedicação e paixão pelo ensino continue inspirando gerações futuras. Que descanse em paz'', finaliza a prefeitura.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que apura as circunstâncias do acidente de trânsito. O motorista da carreta fugiu do local sem prestar socorro à vítima, que foi identificada como Vianei Afonso Costa Pinheiro, 61 anos. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações, conduzidas pela delegacia de Belterra.