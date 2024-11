Motociclista é assassinado a tiros na Terra Firme, em Belém

Um motociclista foi assassinado a tiros na rua do Curtume, bairro da Terra Firme, em Belém, no início da noite desta quarta-feira (20). A vítima, que estava acompanhada da namorada na garupa da motocicleta, ainda não foi formalmente identificada.

De acordo com informações preliminares da polícia, o crime foi cometido por homens que estavam em um carro e em uma moto, ambos não identificados. Após o ataque, os suspeitos fugiram e, até o momento, não foram localizados.

VEJA MAIS

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o motociclista caído ao lado do veículo, já sem vida. Equipes da Polícia Militar e da Polícia Científica estiveram no local para realizar a perícia e a remoção do corpo.

Ainda durante a ocorrência, a polícia informou que o homem usava monitoramento eletrônico, mas não divulgou detalhes sobre o motivo. A motivação do crime segue desconhecida, e o caso será investigado pela Polícia Civil.