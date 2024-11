Quatro garimpos ilegais são fechados em São Félix do Xingu, no Pará

Quatro garimpos ilegais foram fechados na última terça-feira (19/11) na região do distrito de Taboca, em São Félix do Xingu, durante a Operação Ouro Negro, da Polícia Federal (PF). Ninguém foi preso.

Os quatro garimpos eram de extração de cassiterita - também conhecido como ouro negro - um minério que possui alta densidade, é resistente à ferrugem e é utilizado até nas telas dos celulares.

Os empreendimentos criminosos funcionavam em terreno particular próximo à Terra Indígena Apyterewa. Cinco escavadeiras hidráulicas foram apreendidas. Para a extração do minério, eram utilizadas estruturas fixas chamadas de planta de beneficiamento, além de escavadeiras hidráulicas.

VEJA MAIS

Os responsáveis pelos garimpos e pelos imóveis onde ocorriam as atividades ilícitas foram identificados e as investigações prosseguem no sentido de identificar os compradores do minério, bem como a eventual dissimulação da movimentação dos valores obtidos com a infração penal.

Os envolvidos na extração poderão responder pelos crimes de usurpação de matéria-prima da União e extração de recursos minerais sem autorização, cujas penas somadas podem chegar a até seis anos de prisão.