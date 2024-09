Suspeito de liderar garimpo ilegal é preso em Santarém

Um homem suspeito de liderar um garimpo ilegal que funcionava na região de Santarém, oeste do Pará, foi preso na manhã de sábado (14/09). A ação policial ocorreu durante a 4ª fase da Operação "Black Gold", que buscava cumprir mandados de prisão temporária, realizar buscas e apreensões domiciliares e quebrar sigilos telefônicos para desarticular o crime ambiental.

A operação foi realizada pela Diretoria de Polícia do Interior, pela Delegacia de Conflitos Agrários de Santarém, com o apoio da Superintendência Regional, do Núcleo de Apoio à Investigação do Baixo e Médio Amazonas e do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (GRAESP).

Segundo a Polícia Civil, a investigação começou após lideranças do Projeto de Assentamento de Desenvolvimento Sustentável (APARAÍ) e do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Alenquer (STRA) denunciarem à Delegacia de Conflitos Agrários (DECA) de Santarém que estavam sendo ameaçadas. Segundo as lideranças, eles haviam denúnciado crimes ambientais cometidos por invasores que exploravam madeira e minério de forma ilegal e desordenada. A advogada que representa essas lideranças também foi alvo de ameaças.

Durante diligências de campo, foi constatada a existência de uma pista clandestina e uma área de garimpo ilegal, que apresentava grande degradadação ambiental. Na 3ª fase da Operação "Black Gold", a polícia já havia apreendido uma arma de fogo, motosserras e destruído acampamentos e instrumentos usados pelos suspeitos, além de avaliar a pista clandestina para posterior destruição.

Na 4ª fase, o suspeito foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e é apontado como um dos responsáveis pelo garimpo ilegal, além de ser acusado de ameaçar e constranger ilegalmente as lideranças comunitárias e a advogada. Durante o cumprimento das medidas judiciais, foram apreendidos um telefone celular e diversos documentos.

As investigações prosseguem para identificar e prender outros envolvidos nos crimes de ameaça, constrangimento ilegal, associação criminosa e crimes ambientais, que já foram comprovados por perícias técnicas. O garimpo ilegal foi novamente desarticulado, com a destruição de insumos e de acampamentos clandestinos, uma vez que os investigados reiteraram suas práticas criminosas.