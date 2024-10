PF e Ibama fecham três garimpos ilegais no sul do Pará

A Polícia Federal (PF), em conjunto com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis (Ibama), fechou três garimpos ilegais e cumpriu dez mandados de busca e apreensão durante a operação Heitor, no distrito de Casa de Tábua, localizado no município de Santa Maria das Barreiras, na região Sul do Pará, na última segunda-feira (30/09).

Do total dos dez mandados, três foram em regiões de garimpo e sete em residências e estruturas de apoio no entorno do garimpo. O objetivo é combater garimpos ilegais, crimes ambientais e trabalho análogo à condição de escravidão. Os garimpos são subsequentes e possuem mais de 15 quilômetros de extensão em sua totalidade. Na diligência, onde foram fechados os garimpos, também foram identificados possíveis responsáveis pelas atividades ilícitas.

Durante a operação, a Polícia Federal inutilizou seis escavadeiras hidráulicas, além de motores estacionários. A inutilização é prevista em lei, para os casos em que é inviável retirar do local o equipamento apreendido. Com a coleta da materialidade in loco, apuração das circunstâncias e identificação das pessoas que atuam na região, a investigação prossegue visando a apuração de outros envolvidos.