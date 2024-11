Caminhonete atropela motociclista e colide com viatura da Polícia Militar estacionada em Belém

Um grave acidente de trânsito entre uma pick-up modelo Fiat Toro preta, uma motocicleta e uma viatura da Polícia Militar (PM) ocorreu no início da tarde desta quarta-feira (20/11), na avenida Pedro Álvares Cabral, no sentido do Entroncamento, entre as ruas Tavares Bastos e Rodolfo Chermont, no bairro da Marambaia.

Câmeras de segurança filmaram o momento em que a motocicleta estava em baixa velocidade trafegando na faixa da direita quando é atingida pela pick-up preta em alta velocidade, que sai da faixa do meio e vai para a direita, batendo na traseira da moto. Com a colisão o condutor da moto bate no capô do carro e depois é arremessado para a calçada.

A caminhonete bate na viatura da Polícia Militar (PM), que estava estacionada no acostamento. A forte colisão faz com que a viatura da PM vá parar no canteiro central do outro lado da rua, enquanto a pick-up para somente ao colidir com um poste de iluminação pública.

VEJA MAIS

Segundo informações do 27º Batalhão da PM, que atende a região, o condutor da motocicleta era uma mulher motorista de aplicativo de transporte que estava sem passageiro no momento do acidente. Ela foi atendida sem risco de vida por uma ambulância do Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital Metropolitano, em Belém. Já o motorista da Fiat Toro foi conduzido para a Seccional da Marambaia.

A Polícia Civil informa, por meio de nota, que apura as circunstâncias do acidente de trânsito. O órgão de segurança confirmou que um homem foi apresentado pela Polícia Militar à Seccional da Marambaia para prestar depoimento e que uma pessoa foi encaminhada para atendimento médico. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações.