Dois carros capotam após colisão no bairro de São Brás, em Belém

Dois carros de passeio capotaram após uma colisão na avenida Alcindo Cacela, entre as avenidas Gentil Bittencourt e Magalhães Barata, no bairro de São Brás, em Belém. O acidente de trânsito ocorreu nas primeiras horas desta quarta-feira (20/11), quando um dos veículos teria atingido o outro automóvel, resultando no capotamento. Apesar do susto, ninguém se feriu gravemente.

De acordo com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), a colisão seguida de capotamento ocorreu por volta de 4h. Testemunhas informaram que um veículo estava estacionado na margem da via e o outro carro teria passado em alta velocidade e atingido o automóvel parado. Com o forte impacto da colisão, os dois veículos capotaram e ficaram com a lataria danificada.

“Segundo informações colhidas com o proprietário do veículo que estava estacionado, o condutor do outro carro trafegava pela avenida, bateu no carro estacionado, provocando o capotamento de ambos automóveis, com o impacto da batida”, informou a Semob. O dono do carro atingido teria deixado o veículo estacionado na frente da casa onde mora. Ele não estava no imóvel no momento do acidente e foi informado sobre o caso por familiares.

Ainda não há mais informações sobre o que ocorreu com o condutor do veículo que trafegava pela via para que colidisse com o carro parado. A pessoa teria sido socorrida por uma ambulância e encaminhada para uma unidade hospitalar. “Uma faixa à esquerda ficou isolada e os agentes da Semob garantiram a fluidez e a segurança viária na remoção dos veículos. O trecho foi liberado por volta de 8h40”, finalizou a nota da Semob.

A Polícia Civil foi acionada e informou que, até o momento, o caso não foi registrado na delegacia que atende a área.