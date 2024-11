Idosa de 79 anos morre atropelada ao atravessar avenida Independência, em Ananindeua

Uma idosa identificada como Maria Raimunda de Souza Ferreira, de 79 anos, morreu após ser atropelada quando atravessava a pista da Avenida Independência, no bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua. O acidente ocorreu na noite de terça-feira (19/11), quando, segundo testemunhas, a vítima foi atingida por uma motocicleta. O condutor do veículo teria fugido do local sem prestar socorro.

As informações policiais são que o acidente ocorreu por volta de 21h50, próximo a um posto de combustíveis. A idosa estaria acompanhada de um grupo de pessoas que teria saído de uma igreja próxima ao local e tentava atravessar a via. No entanto, quando estava no meio da via, foi atingida por uma pessoa que trafegava em uma motocicleta. A idosa foi arremessada e caiu próximo ao canteiro central.

Pessoas que passavam pela área ainda tentaram socorrer a vítima, mas ela estava gravemente ferida, evoluindo a óbito poucos minutos depois do acidente. Ainda conforme as testemunhas, a pessoa que estava na moto fugiu sem prestar socorro à idosa. Ninguém soube informar a identidade do condutor ou características do veículo. A idosa não estaria acompanhada de nenhum familiar no momento do atropelamento.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área. A Polícia Científica também esteve no local para realizar a perícia no local e remover o corpo da idosa. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que o caso está sendo investigado. "Equipes da delegacia do Icuí trabalham para identificar e localizar o condutor da motocicleta que fugiu do local", comunicaram.