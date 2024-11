Proprietário de oficina mecânica é assassinado a tiros em Monte Alegre

Um proprietário de uma oficina mecânica foi assassinado por disparos de arma de fogo na tarde desta quarta-feira (20/11), em Monte Alegre, município do oeste do Pará. A vítima foi identificada como Romário Rodrigues Fernandes, de 31 anos. O crime ocorreu na oficina localizada na saída da cidade na rodovia PA-423.

A Polícia Civil informou que ainda apura as circunstâncias do homicídio. "Equipes da delegacia de Monte Alegre trabalham para identificar e localizar os suspeitos do crime. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações", diz o órgão em nota.

De acordo com informações do 18º Batalhão da Polícia Militar, equipes da PM foram até o local após receber acionamento. Ainda não sabe as possíveis motivações do crime.

Segundo imagens de câmeras de segurança, um homem desceu de um mototaxi na frente da oficina. O suspeito andou até dentro da oficina e perguntou se tinha um radiador do carro HB20, o proprietário que saiu da empresa para conversar com o suspeito na calçada e informou que não tinha a peça. Quando o proprietário virou de costas, o suspeito atirou três vezes na cabeça do empresário que morreu no local.

O mototaxi, que teria levado o suspeito, aparece atônito com o crime bem em sua frente. O profissional ficou no local.

Já o assassino foge correndo da oficina em direção a rodovia. Segundo testemunhas, ele teria entrado em um veículo para se evadir.