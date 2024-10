Segurança é baleado e suspeito morto após assalto dentro de supermercado em Belém

Um assalto foi registrado dentro do supermercado Preço Baixo localizado na avenida Augusto Montenegro, em Belém, nesta terça-feira (22/10), por volta das 16h. De acordo com as autoridades, um dos seguranças foi alvejado ao reagir à ação criminosa e conseguiu balear um dos suspeitos, que posteriormente morreu. A princípio, dois homens participaram do crime, conforme a polícia.

O vigilante baleado precisou ser socorrido ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua. Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde dele. Com relação ao segundo envolvido no roubo, a polícia ainda não deu detalhes sobre o paradeiro dele.

Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados e, em muitos deles, é possível observar a presença de várias viaturas do 24º Batalhão de Polícia Militar (24º BPM) no supermercado. “Tiroteio no Preço Baixo da Augusto Montenegro. (...) Tá a maior confusão aqui”, diz um cinegrafista amador em uma das gravações.

VEJA MAIS

Em nota, o supermercado Preço Baixo informou que “um homem, ainda não identificado, tentou realizar um assalto”. “Houve troca de tiros, e a polícia foi prontamente acionada. A situação foi controlada, e os envolvidos foram encaminhados à Seccional da Marambaia para os procedimentos necessários”, diz o comunicado.

Além disso, a empresa reiterou que todos os clientes e colaboradores estão em segurança, sem entrar em detalhes sobre o vigilante baleado. “Reafirmamos nosso compromisso com a proteção de nossos clientes e funcionários, lamentando profundamente o ocorrido”, informou.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso às polícias Militar e Civil. Em ambos os casos, a reportagem aguarda retorno.