Dupla suspeita de assalto morre em confronto com a PM, em Marituba

Dois homens, de nomes não revelados, foram mortos em uma ação policial registrada na manhã desta sexta-feira (20/9), em Marituba, na Grande Belém. De acordo com as autoridades, a dupla estava assaltando no bairro do Paar, em Ananindeua, e foi perseguida por uma guarnição de motopatrulhamento do 29º Batalhão de Polícia Militar (29º BPM).

VEJA MAIS

A interceptação dos suspeitos aconteceu no bairro Uriboca, em Marituba. Houve confronto entre eles e o 29º BPM, conforme a polícia. Os dois homens foram baleados e socorridos pela PM, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.

Ao fim da ocorrência, os militares localizaram 12 celulares que estavam com os suspeitos, além de dois relógios, uma bolsa pequena e um carregador de telefone. Todo o material foi apreendido e apresentado à Polícia Civil. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.