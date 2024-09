'Rakitic' é morto e dois homens são presos durante ação policial em Rondon do Pará

Um homem foi morto e dois outros foram presos durante uma ação montada pela 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (11ª CIPM), na madrugada de quarta-feira (18/9), em Rondon do Pará, sudeste do estado. A dupla detida foi identificada apenas como Mucurão e Sandro. Já o suspeito que morreu se chamava José Rodrigues de Almeida, conhecido como “Rakitic”.

Conforme o portal Correio de Carajás, a PM foi informada por volta das 3h30 que um trio estava aterrorizando os moradores da Vila Campo Dourado, a cerca de 75 km da sede do município. Segundo a polícia, Mucurão, Sandro e ‘Rakitic’ já tinham sido denunciados por moradores, que diziam que eles andavam armados, praticavam assaltos na região, ameaçavam os moradores locais e comercializavam drogas.

A polícia, assim que se aproximou do local informado, foi recebida a tiros. A 11ª CIPM revidou e conseguiu balear duas vezes “Rakitic”, que tinha uma extensa ficha criminal. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal de Rondon do Pará, mas não resistiu aos ferimentos e morreu momentos depois de ter dado entrada na unidade de saúde.

Ainda de acordo com o Correio, dentro da casa onde os suspeitos estavam, os militares encontraram um arsenal de arma de fogo, inclusive de grosso calibre, munições e drogas ilícitas, além de dois homens não tiveram as identidades reveladas. Todo o material, juntamente com Mucurão e Sandro, foram conduzidos e apresentados à Polícia Civil.