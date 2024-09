'Escopeta' morre em intervenção policial ao trocar tiros com a PM em Tucuruí

Adriano Silva Conceição, mais conhecido como ‘Escopeta’, morreu em uma intervenção policial na noite de segunda-feira (16/09), no bairro Palmares II, em Tucuruí, sudeste do Pará. Conforme as informações policiais, tudo ocorreu em um terreno baldio, na rua São Paulo, quando o suspeito tentava fugir de uma equipe da Polícia Militar.

Segundo a PM, os agentes receberam denúncias de que Escopeta estava na Travessa Bom Jesus. Ao chegar no local para verificar a situação, os agentes avistaram o suspeito. Quando Escopeta percebeu a aproximação da viatura, correu para tentar fugir e, armado, fez disparos contra os policiais. A perseguição continuou até o terreno baldio, quando houve mais uma troca de tiros entre o suspeito e os agentes. Na ocasião, Escopeta foi atingido por alguns disparos. Quando os agentes foram até o local onde o suspeito estava escondido, constataram o óbito.

A Polícia Civil foi acionada para realizar os levantamentos sobre a intervenção e a Polícia científica também foi ao local para realizar a perícia e remoção do corpo. Uma arma de fogo foi apreendida junto ao corpo do suspeito. Segundo a equipe, o Escopeta seria considerado de alta periculosidade e era investigado por diversos roubos com o uso de arma de fogo na cidade.

Em nota, a Polícia Civil informou que Adriano Silva da Conceição morreu após confronto com a Polícia Militar. Uma arma de fogo foi apreendida. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações, conduzidas pela seccional de Tucuruí. A Polícia Militar comunicou que “o suspeito reagiu a abordagem policial. Na troca de tiros o homem foi atingido e morreu. Uma arma de fogo foi apreendida”.