Dois homens são mortos em ação policial no bairro do Guamá, em Belém

Dois homens, de idades não reveladas, foram mortos em uma ação policial no fim da noite de segunda-feira (16/9), na Passagem Moura Carvalho, no bairro do Guamá, em Belém.

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição do 37º Batalhão estava em patrulhamento quando se deparou com um homem armado, que fugiu para dentro de uma vila. A PM foi atrás do suspeito e encontrou dois homens armados, que atiraram contra os agentes. Os militares então revidaram e balearam a dupla.

Conforme a PM, os suspeitos que tentaram balear chegaram a ser socorridos para o Pronto Socorro Municipal do Guamá, mas não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local.

Após a ação, a polícia encontrou duas armas de fogo – uma delas de fabricação caseira – e munições com os dois suspeitos. O material foi apreendido e apresentado na Seccional do Guamá, onde o caso foi registrado.